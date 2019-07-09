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فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة تهبط بعكس التوقعات

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فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة تهبط بعكس التوقعات فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة تهبط بعكس التوقعات

مباشر: انخفض عدد فرص العمل المتاحة بالولايات المتحدة بشكل طفيف خلال مايو/أيار الماضي، لتخالف تقديرات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة تراجع إلى 7.32 مليون فرصة عمل خلال مايو/أيار الماضي، مقابل 7.37 مليون فرصة في الشهر السابق له بعد التعديل بالخفض.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة سوف تسجل مستوى 7.51 مليون فرصة.

وأظهرت البيانات أن عمليات التعيين تراجعت إلى 5.72 مليون عملية خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة مع 5.99 مليون عملية في أبريل/نيسان السابق له.

كما تراجعت عمليات مغادرة العمل إلى 5.49 مليون عملية في مايو/ايار الماضي مقابل 5.68 مليون عملية في الشهر السابق له.

وكانت بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 224 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من تقديرات المحللين.

وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.499.

مباشر (اقتصاد)

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