"صافولا" تنتهي من طرح صكوك بمليار ريال

الرياض- مباشر: أعلنت مجموعة صافولا عن انتهاء طرحها إصدار صكوك بموجب برنامج الصكوك بمقابل مالي أو مقابل مبادلة صكوك الإصدار بكامل أو بعض الصكوك المقومة بالريال السعودي.

وأوضحت الشركة بحسب بيان نشر على "تداول" يوم الثلاثاء ، ان قيمة الطرح تصل الى مليار ريال سعودي، من خلال طرح 1000 صك، بقيمة اسمية تبلغ مليون ريال سعودي للصك.

وأضافت أن مدة استحقاق الصك تصل لـ 7 سنوات، مشيرة الى انه سيتم استرداد صكوك الإصدار في تاريخ استحقاقها مالم تقم الشركة بإنهائها أو شرائها وإلغائها قبل ذلك وفقاً لما ورد في مذكرة الطرح المتعلقة بالصكوك.

وتم الاكتتاب في هذا الإصدار من خلال دفع المستثمرين لمبلغ نقدي قدره 493 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل 49.3 بالمائة من قيمة هذا الإصدار.



كما تم الاكتتاب في المتبقي من قيمة الإصدار من خلال مبادلة صكوك الإصدار مع بعض الصكوك السابقة وذلك على النحو التالي:



وتم استرداد ومبادلة 507 صك من الصكوك السابقة وإيقاف تداولها بتاريخ 9 يوليو 2019م ب ("الصكوك المستردة") بقيمة تبلغ (1) مليون ريال سعودي لكل صك (القيمة الإسمية للصك عند الاسترداد) وبإجمالي 507 مليون ريال سعودي لكافة الصكوك المستردة، والتي تشكل ما نسبته 33.8% من إجمالي القيمة الكلية للصكوك السابقة.

وانخفضت القيمة الإسمية للصكوك السابقة من 1.500 مليار ريال سعودي إلى 993 مليون ريال سعودي.

وقامت صافولا بتعيين اتش اس بي سي العربية السعوية كجهة مسؤولة عن عملية الإصدار متضمنة عملية استرداد واستخدام قيمة الصكوك المستردة من الصكوك السابقة مباشرة لشراء صكوك الإصدار(عملية المبادلة).

كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة طلبات الاكتتاب تجاوزت اكثر من 1.6 مرة من قيمة الإصدار.

وأعلنت "مجموعة صافولا"، مؤخراً عن تأسيس برنامج الصكوك وبدء الطرح للإصدار الأول بموجب البرنامج.

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