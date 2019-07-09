"سوليدرتي تكافل" توقع اتفاقية تسويق مع "وتد لوكالة التأمين"

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، عن توقيع اتفاقية تسويق غير حصرية مع شركة وتد الوطنية لوكالَة التأمين، لتسويق وبيع وثائق التأمين التجارية والفردية في كافة مناطق السعودية.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تمتد لمدة 3 سنوات، تنتهي بتاريخ 8 يوليو / تموز 2022.

وتوقعت الشركة أثرا إيجابيا للاتفاقية على القوائم المالية للشركة.

وأعلنت الشركة، في فبراير / شباط الماضي، عن إنهائها العلاقة التعاقدية للتسويق غير الحصري لمنتجاتها مع شركتي عنادل السعودية لوكالة التأمين، وشركة ثياتل لوكالة التأمين.

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