التقاعد السعودية: صرف المعاش للمستفيد عبر حسابه البنكي..14 يوليو الجاري

الرياض – مباشر: قالت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، اليوم الثلاثاء، إن صرف نصيب كل مستفيد من المعاش التقاعدي سيكون عبر حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو/تموز الجاري.

وأضاف المؤسسة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذا الإجراء سيكون نافذاً لحالات طلب الصرف للمستفيدين الجديدة التي ترد للمؤسسة ابتداءً من التاريخ المشار إليه، ولن يقبل وجود وكيل لصرف أنصبة المستفيدين ويلزم تزويد المؤسسة بأرقام الحسابات البنكية لكل مستفيد.

وطالبت المؤسسة، المستفيدين الحاليين الذي يستلمون أنصبتهم عن طريق وكلائهم بتزويدها بأرقام حساباتهم البنكية الخاصة؛ وذلك لإيداع أنصبتهم مباشرة في حساباتهم البنكية تجنباً لإيقاف المعاش نتيجة انتهاء الوكالة الشرعية الخاصة بالوكيل.

وبينت، أنه بإمكان المستفيدين التقدم للمؤسسة عبر بوابتها الإلكترونية أو زيارة أحد فروع المؤسسة لتقديم رقم الحساب البنكي للصرف مباشرة.

وأشارت التقاعد، إلى أن الإجراء الجديد يسهم في اختصار دورة العمل التي كانت تتم عبر تحويل المعاشات إلى حسابات الوكلاء، ليكون تحويل المعاشات مباشرة من حساب المؤسسة إلى حسابات المستفيدين.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من المبادرات التي تعمل عليها المؤسسة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين خاصة فيما يتعلق بتسريع عملية صرف ووصول الاستحقاقات التقاعدية إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.

وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، أمس الاثنين، عن تعديل شروط برنامج "مساكن" ليصبح التمويل حتى عمر 75 سنة بدلاً من عمر 70 سنة؛ وذلك بهدف تمكين شريحة أوسع من المشتركين والمتقاعدين للاستفادة من البرنامج وذلك في إطار استراتيجيتها 2022.

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