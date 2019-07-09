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السعودية تحذر من رفع شعارات سياسية ومذهبية في الحج

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وشدد المجلس في الجلسة التي عقدها، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، على أن مثل هذه التصرفات لن تُقبل بأي حال من الأحوال وسيُتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، مع تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك، بحسب بيان وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبد الله الشبانة، لوكالة الأنباء  (واس).    

© AP Photo / Saudi Press Agency

ورحب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلا الله أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول.

ووجه الملك سلمان، مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، كما هو المعتاد كل عام منذ تأسيس المملكة وقيامها بهذا الشرف لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام.

كما أشاد مجلس الوزراء السعودي، بالتطور الذي تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوها في هذا السياق بما تحققه مبادرة طريق مكة، التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقا لـ "رؤية المملكة 2030"، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وما تحرزه من تقدم في اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام في عدد من الدول.

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