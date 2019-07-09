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الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع ترقب تطورات السياسة النقدية

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الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع ترقب تطورات السياسة النقدية الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع ترقب تطورات السياسة النقدية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية وسط ترقب شهادة رئيس الفيدرالي.

وتراجع سهم "3إم" بأكثر من 1 بالمائة ليقود خسائر "داو جونز" الذي يتجه للهبوط الثالث على التوالي.

وينتظر المستثمرون شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب غداً الأربعاء لإيضاح الصورة حول مسار السياسية النقدية وذلك بعد تقرير الوظائف القوي.

ومن جانبه، ذكر مستشار البيت الأبيض أن منصب جيروم باول كرئيس للفيدرالي آمن على الأقل في الوقت الحالي.

وفي سياق آخر، ارتفع سهم "ببسيكو" بأكثر من 1 بالمائة بعد أن حققت الشركة أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 115.7 نقطة إلى 26690.3 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 2964.3 نقطة، وهبط "ناسداك" بالنسبة ذاتها إلى 8067.8 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 97.499.

مباشر (اقتصاد)

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