ترامب: تعريفات الهند ضد منتجات أمريكية "لم تعد مقبولة"

مباشر: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات الهندية المفروضة على منتجات أمريكية، قائلاً إن الولايات المتحدة بحاجة للوقوف أمام الهند في الجبهة التجارية.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن الهند تقوم منذ فترة طويلة بوضع تعريفات على منتجات أمريكية.

وتابع: أن هذا الوضع "لم يعد مقبولاً".

وكان الرئيس الأمريكي صرح في إعلان نشره البيت الأبيض أواخر شهر مايو/آيار الماضي، بأن الهند لم تؤكد للولايات المتحدة أنها ستوفر الوصول العادل والمعقول إلى أسواقها.

وتأتي تعليقات ترامب بالتزامن مع هدنة تجارية في الأوضاع بين الولايات المتحدة والصين سعيا للتوصل إلى اتفاق، حيث من المتوقع أن يلقي مسؤولين أمريكيين مع المفاوضين الصينيين هذا الأسبوع.

ولم يكن هذا التعليق الأول من نوعه من قبل الرئيس الأمريكي، حيث نشر تغريدة في شهر يونيو/حريزان الماضي يصف خلالها تعريفات الهند على السلع الأمريكية بأنها "غير مقبولة".

وكانت الهند قامت بفرض تعريفات تصل إلى 12 بالمائة على 28 منتجاً أمريكياً في منتصف الشهر الماضي كنوع من الرد الانتقامي على رفض الولايات المتحدة استثناء نيودلهي من تعريفات الصلب والألومنيوم