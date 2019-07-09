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المالية السعودية تطرح لائحة تفضيل المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمدرجة

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المالية السعودية تطرح لائحة تفضيل المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمدرجة المالية السعودية تطرح لائحة تفضيل المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمدرجة

الرياض- مباشر: طرحت وزارة المالية ، اليوم الثلاثاء، مسودة لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة بالسوق المالية.

وقالت الوزارة في بيان، إن ذلك بهدف تمكين المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من الاطلاع على مضمون اللائحة، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

وأضافت أن تلقي الملاحظات والمقترحات يستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019.

وتابعت: يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تنمية المحتوى المحلي، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، من خلال وضع آليات تفضيل كل منها في الأعمال والمشتريات الحكومية.

الجدير بالذكر أن اللائحة ستُطبق على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، على أن تلتزم تلك الجهات بإعطاء أفضلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بنسبة 10 بالمائة في بعض العقود.

وتلتزم الجهات الحكومية بقائمة المنتجات الوطنية وتطبيقها في كافة العقود التي يشمل نطاق عملها على منتجات مدرجة في قائمة المنتجات الوطنية، مع مراعاة آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، وآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.

اللائحة:

 

 

 

 

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