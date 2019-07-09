"موديز تمنح "تشب العربية" تصنيف (A3) بنظرة مستقرة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني، عن حصولها على تصنيف القوة المالية (A3) من وكالة التصنيف الائتمانى الدولية موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن التصنيف يعكس قوة جودة أصول الشركة التي تتجلى في محفظة استثماراتها المحافظة.

وأشارت إلى أن التصنيف يعكس كذلك وجود رسملة قوية، وربحية قوية، بالإضافة إلى الدعم المنبثق من مجموعة تشب.

كما نوت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف، تعكس توقعات الوكالة مع الدعم من مجموعة تشب بأن تحافظ شركة تشب العربية للتأمين التعاوني على ربحيتها القوية.

ومنحت وكالة "موديز" للتصنيف، في مايو / أيار 2018، شركة تشب العربية للتأمين التعاوني تصنيفاً ائتمانياً من الفئة "A3"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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