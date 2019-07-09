أخبار عاجلة

تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا -
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الجيش السوري يدمر بالصواريخ آليتين للمجموعات المسلحة في الهبيط بريف إدلب الجنوبي

Google+ Print

وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري دمرت بسلاح الصواريخ آليتين تابعتين للمجموعات الإرهابية على أطراف بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي.

© Sputnik . Ramil Sitdikov

وكان الجيش العربي السوري استهدف أمس الإثنين مواقعا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على محاور ريف حماة الشمالي بسلاحي المدفعية والصواريخ.

وأفادت وكالة "سانا" بأن الجيش السوري نفذ ضربات مكثفة بالمدفعية والصواريخ ضد "تحركات ونقاط انتشار مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على محور الجبين وتل ملح والحويجة وبلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي الغربي".

وعلى محور آخر، بينت الوكالة أنه تم استهداف مقرات وتحصينات مجموعات إرهابية في محيط خان شيخون جنوب إدلب بصليات صاروخية ما أدى إلى تدمير تحصينات للإرهابيين وعدد من آلياتهم على الطريق الواصل إلى بلدة الهبيط غربا.

وكانت صحيفة "الوطن" السورية نقلت منذ أيام عن مصدر عسكري أن الجيش السوري بدأ اتباع أساليب "حرب الاستنزاف" عن طريق استهداف طرق إمداد وتحركات الإرهابيين في العمق على محاور أرياف حماة وإدلب وحلب.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف من هذا التكتيك هو استنزاف قوى المجموعات المسلحة، مشيرة إلى أن خارطة الوضع الميداني، لا تزال على حالها رغم ضراوة المعارك، واستماتة الإرهابيين في إحداث أي خرق يسمح لهم باستعادة الاستثمار والتحشيد الإعلامي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بعد انتهاء زيارته للولايات المتحدة... أمير قطر يغرد

بعد انتهاء زيارته للولايات المتحدة... أمير قطر يغرد

الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية

الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية

تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من "أنصار الله" بهجوم غرب مأرب

الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من "أنصار الله" بهجوم غرب مأرب