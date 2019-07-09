أخبار عاجلة

هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
فرحة جماهير تونس بالتأهل لنصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

تظاهرات طلاب جزائريين للمطالبة بـ"رحيل رموز النظام وإجراء انتخابات رئاسية وإطلاق الحريات"

Google+ Print

الجزائر — سبوتنيك. وردد الطلاب، خلال التظاهرات التي شهدت تواجدا أمنيا لافتاً، هتافات تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي، على رأسهم المجاهد لخضر بورقعة (86 عاما أحد أبرز قادة حركة التحرر الوطني) والذي خصّه الطلبة بتحية وإشادة خلال المسيرات التي جابت أرجاء العاصمة.

ووجه اليوم الطلبة رسائل عدة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح مفادها "نرفض فتوى المجلس الدستوري التي تمدد لابن صالح إلى حين انتخاب رئيس جديد للجزائر. لقد دخلنا اليوم مرحلة الفراغ الدستوري باسم الدستور الذي تدافع عنه السلطة".

© REUTERS / Ramzi Boudina

وتُعتبر مسيرات الطلاب كل ثلاثاء، تقليداً دأب عليه الحراك الجزائري، وبحسب مراقبين فإن الطلاب يمنحون نفساً جديداً للحراك بين كل جمعتين، من خلال ابتكار شعارات وطرق تعبير جديدة، ينشرها الشعب بشكل أوسع خلال مسيرات الجمعة.

وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ 22 شباط/ فبراير الماضي بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمل بوتفليقة، في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، على الاستقالة، وتولى منذئذ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا. بحسب الدستور.

وفي الأول من حزيران/ يونيو الماضي، أصدر المجلس الدستوري" محكمة دستورية" قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/ يوليو نظرا لغياب مرشحين للمنصب، وتمديد عهدة ابن صالح التي كان من المفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من تموز/ يوليو الجاري.

وبفعل تواصل الحراك في الشارع الجزائري تسارعت الإجراءات القضائية ضد رجال أعمال ووزراء وشخصيات نافذة من المحسوبين على نظام الرئيس السابق على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة والوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق أحمد أو يحيى، والأسبق عبد المالك سلال.    

SputnikNews

مواضيع متعلقة
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من "أنصار الله" بهجوم غرب مأرب

الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من "أنصار الله" بهجوم غرب مأرب

الجيش السوري يسحق المقاتلين الشيشان ويستعيد "الحماميات" وتلالها الاستراتيجية

الجيش السوري يسحق المقاتلين الشيشان ويستعيد "الحماميات" وتلالها الاستراتيجية

"أنصار الله" تجدد منع الأوراق النقدية الجديدة للحكومة الشرعية وتتوعد بمصادرتها

"أنصار الله" تجدد منع الأوراق النقدية الجديدة للحكومة الشرعية وتتوعد بمصادرتها