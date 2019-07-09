سوق الأسهم السعودية يرتفع للجلسة الثانية بسيولة 2.87 مليار ريال

الرياض- مباشر: اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي "تداول" تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، مدعوماً بقطاع الاتصالات والعقارات والبنوك.

وبنهاية الجلسة ارتفع المؤشر العام للسوق بنحو 0.31 بالمائة الى مستوى 8854.49 نقطة ليربح نحو 27.48 نقطة.

وجرى التعامل على 131.494 مليون سهم وبقيمة 2.875 مليار ريال سعودي موزعين على 102.527 ألف صفقة، مقابل التداول بقيمة 2.58 مليار ريال وبكميات تداول بلغت 116.16 مليون سهم تداولات أمس الاثنين.

وتصدر القطاعات ارتفاعاَ قطاع النقل والمواصلات بنحو 2.33 بالمائة، كما سجل قطاع الاتصالات الارتفاعات بنحو 1.17 بالمائة، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.19 بالمائة.

وفي المقابل تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.38 بالمائة، وسجل قطاع الإعلام تراجعاً بنسبة 0.34 بالمائة، وحقق قطاع صناديق الاستثمار العقارية تراجعاً بنسبة 0.25 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم تصدر سهم "مهارة" الارتفاعات بنسبة 5.88 بالمائة ليسجل اعلى مستوى له منذ الإدراج، كما ارتفع أداء سهم الدريس بنسبة 5.63 بالمائة ليصل لأعلى مستوياته في 5 سنوات.

وتصدر التراجعات سهم مجموعة السعودية بنسبة 3.43 بالمائة، كما نزل سهم جاكو بنسبة 1.71 بالمائة، وأنعام القابضة بنسبة 1.60 بالمائة.

وتصدر سهم الراجحي التداولات في القيمة بنحو 239.564 مليون ريال، في حين كان سهم دار الأركان الانشط من حيث الحجم بنحو 15.935 مليون سهم.

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