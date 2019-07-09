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أسمنت نجران تتسلم رخصة تصدير لمدة عام

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أسمنت نجران تتسلم رخصة تصدير لمدة عام أسمنت نجران تتسلم رخصة تصدير لمدة عام

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أسمنت نجران عن تسلمها رخصة تصدير الأسمنت، الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الرخصة صالحة لمدة سنة من تاريخ صدورها.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أثر مالي للرخصة في الوقت الحالي.

وأعلنت الشركة، في يوليو / تموز 2018، عن تسلمها رخصة تصدير أسمنت، صادرة من وزارة التجارة والاستثمار، وصالحة لمدة سنة من تاريخ صدورها.

وكانت الشركة أعلنت في بداية مايو / أيار 2018، عن استلام رخصة تصدير كلنكر، صادرة من وزارة التجارة والاستثمار، تمتد لسنة ميلادية من تاريخ صدورها.

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