أرامكو السعودية توقع عقوداً بـ18مليار دولار لرفع إنتاج الخام والغاز

>> الناصر: إلزام الشركات الفائزة بالعقود بزيادة حجم مشتريات المواد والمعدات من المصنعين الوطنين

الرياض – مباشر: وقعت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، 34 عقداً مع شركات سعودية وعالمية؛ لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات.

وقالت أرامكو، في بيان لها، إن قيمة العقود الإجمالية بلغت 18 مليار دولار.

وأضافت أرامكو في بيانها، أن الاتفاقيات تهدف إلى رفع إنتاج النفط الخام والغاز، من حقلي المرجان والبري.

وبينت الشركة، أنه سيتم رفع الإنتاج من النفط الخام العربي إلى 550 ألف برميل يوميا، إلى جانب 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز.

وفي هذا السياق، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن أرامكو تواصل ريادتها العالمية في صناعة النفط والغاز عبر تطوير وإنشاء برنامج عملاق ومتكامل لزيادة إنتاج النفط من حقلي المرجان والبري وإنشاء معمل ضخم لتصنيع الغاز.

وأضاف أمين حسن الناصر، أن هذا البرنامج يعتبر من أبرز مشاريع الطاقة التي يتم تنفيذها اليوم في العالم، فهو يتضمن مرافق بحرية وبرية لإنتاج 550 ألف برميل من النفط يوميا، ومعمل بطاقة 2.5 مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي تشمل إنتاج 360 ألف برميل من سوائل الغاز الغنية بالإيثان والمكونات الأثقل.

وأكد الناصر، أن هذا الاستثمار الرأسمالي الذي تبلغ قيمة عقوده الموقعة اليوم 18 مليار دولار يمثّل منظومة مشاريع تعزّز قدرات أرامكو السعودية بشكل كبير، وتدعم خططها الاستثمارية على المدى الطويل في تلبية الطلب العالمي على النفط.

وتابع: "وبالإضافة إلى ذلك، يسهم البرنامج في نمو الطاقة الإنتاجية للغاز بشكل كبير، وهذا بدوره يسهم في التنويع الاقتصادي للمملكة في الصناعات الكيميائية، كما يساعد على تحسين البيئة ورفع مستوى الكفاءة من خلال زيادة استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء وخفض استخدام الوقود السائل".

وبين الناصر، أنه تم إرساء المشاريع على 16 شركة محلية وعالمية لها مقرات في المملكة في مجالات الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء.

وبلغت نسبة العقود التي فازت بها الشركات المحلية 50 بالمائة من إجمالي العقود.

ولفت رئيس أرامكو، إلى أن برنامج المرجان يعتبر الأعلى بين المشاريع الصناعية العملاقة بالمملكة من حيث نسبة المحتوى المحلي.

دعم التصنيع الوطني

وتم إلزام الشركات الفائزة بالعقود بزيادة حجم مشتريات المواد والمعدات من المصنعين الوطنين، لدعم التصنيع الوطني، ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى 70 بالمائة بحلول عام 2021.

ويأتي ذلك، بحسب رئيس أرامكو، ضمن أهم أهداف الشركة عبر برنامجها "تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة "اكتفاء".

وأشار الناصر، إلى أنه من المأمول أن تولّد منظومة المشاريع في برنامج المرجان آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، غالبيتها لدى القطاع الخاص في قطاع الهندسة والإنشاءات، معززين بذلك جهود أرامكو السعودية في توطين الوظائف وتوليد فرص العمل.

زيادة إنتاج حقل المرجان

وأوضحت أرامكو في بيانها، أن زيادة إنتاج حقل المرجان هو عبارة عن برنامج مشاريع متكامل لزيادة إنتاج النفط الخام والغاز المصاحب، والغاز غير المصاحب، وغاز أعلى المكمن، من حقل المرجان المغمور.

وبينت، أنه سيتم إنشاء معمل بحري حديث لفصل الغاز عن الزيت، و24 منصة بحرية للنفط والغاز وحقن المياه، إضافة إلى توسعة مرافق معالجة النفط المركزية في تناقيب، وإنشاء معمل متكامل لمعالجة الغاز فريدٌ من نوعه في المملكة.

ويشمل كذلك، إنشاء مرافق مخصصة لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي وتجزئتها، ومرافق لبيع وحقن الغاز، ومعمل إنتاج مزدوج لتوليد الطاقة الكهربائية، وآخر لتحلية المياه، وإنشاء خطوط أنابيب نقل جديدة للنفط الخام والمنتجات الأخرى إلى منصات التصدير والمستهلكين المحليين، وكذلك توسعة الحي السكني لاستيعاب الموظفين الناتج عن توسع أعمال الشركة في منطقة الأعمال الشمالية.

ويهدف برنامج زيادة الإنتاج في حقل المرجان إلى رفع حجم إنتاج النفط الخام العربي المتوسط بمقدار 300 ألف برميل في اليوم.

ويهدف البرنامج لمعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز، وكذلك رفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان والمكونات الأثقل.

زيادة الإنتاج بحقل البري

وأشارj الشركة، إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة الإنتاج بواقع 250 ألف برميل من النفط الخام العربي الخفيف في اليوم من هذا الحقل البحري.

وأوضحت، أن البرنامج سيشتمل على إنشاء معمل جديد لفرز الغاز عن النفط، في جزيرة أبو علي لمعالجة 500 ألف برميل من الخام العربي الخفيف في اليوم، إلى جانب إنشاء مرافق إضافية لمعالجة الغاز في معمل الغاز في الخرسانية، لمعالجة 40 ألف برميل من مكثفات المواد الهيدروكربونية المصاحبة.

ويتضمن البرنامج إنشاء محطة حقن مياه، وجزيرتي حفر صناعيتين و11 منصة نفط وحقن مياه بحرية و9 مواقع برية لإنتاج النفط وتوريد المياه.

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