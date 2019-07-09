تعلن مجموعة صافولا عن نجاح انتهاء طرح إصدار صكوك بموجب برنامج الصكوك

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الاكتتاب في هذا الإصدار من خلال دفع المستثمرين لمبلغ نقدي قدره 493 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل 49.3% من قيمة هذا الإصدار.

في حين تم الاكتتاب في المتبقي من قيمة الإصدار من خلال مبادلة صكوك الإصدار مع بعض الصكوك السابقة وذلك على النحو التالي:

-استرداد ومبادلة 507 صك من الصكوك السابقة وإيقاف تداولها بتاريخ 9 يوليو 2019م ب ("الصكوك المستردة") بقيمة تبلغ (1) مليون ريال سعودي لكل صك (القيمة الإسمية للصك عند الاسترداد) وبإجمالي 507 مليون ريال سعودي لكافة الصكوك المستردة، والتي تشكل ما نسبته 33.8% من إجمالي القيمة الكلية للصكوك السابقة.

-نتيجة لما تقدم، فقد انخفضت القيمة الإسمية للصكوك السابقة من 1،500،000،000 ريال سعودي إلى 993,000,000 ريال سعودي.

وقد قامت صافولا بتعيين اتش اس بي سي العربية السعوية كجهة مسؤولة عن عملية الإصدار متضمنة عملية استرداد واستخدام قيمة الصكوك المستردة من الصكوك السابقة مباشرة لشراء صكوك الإصدار(عملية المبادلة).

كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة طلبات الاكتتاب تجاوزت اكثر من 1.6 مرة من قيمة الإصدار.