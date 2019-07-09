أخبار عاجلة

هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
فرحة جماهير تونس بالتأهل لنصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن توقيع إتفاقية تسويق لمنتجاتها مع شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين

Google+ Print
إعلان شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن توقيع إتفاقية تسويق لمنتجاتها مع شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين إعلان شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن توقيع إتفاقية تسويق لمنتجاتها مع شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين
تفاصيل الإعلان تعلن شركة سوليدرتي للتكافل لمساهميها الكرام أنه في يوم الثلاثاء 1440/11/06 هجري الموافق 2019/07/09 ميلادي تم توقيع إتفاقية تسويق غير حصرية مع "شركة وتد الوطنية لوكالَة التأمين" كوكيل غير حصري للقيام بتسويق وبيع وثائق التأمين التجارية والفردية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية لصالح شركة سوليدرتي السعودية للتكافل وذلك لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من 2019/07/09 وتنتهي في تاريخ 2022/07/08 ميلادي.

هذا وتتوقع الشركة مردوداً وأثراً مالياً إيجابياً يعود على القوائم المالية للشركة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

تعرف على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بالسعودية باللائحة الجديدة

تعرف على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بالسعودية باللائحة الجديدة