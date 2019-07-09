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السعودية تمنع الشعارات السياسية أو المذهبية أثناء موسم الحج وتتوعد المخالفين

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السعودية تمنع الشعارات السياسية أو المذهبية أثناء موسم الحج وتتوعد المخالفين السعودية تمنع الشعارات السياسية أو المذهبية أثناء موسم الحج وتتوعد المخالفين

القاهرة — سبوتنيك. فبحسب وكالة الأنباء (واس)، جدد مجلس الوزراء دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته، برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

وأضاف "لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة".

منح التأشيرات للحجاج من بغداد

اتفق، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية، في وقت سابق، مع السفير السعودي، عبد العزيز بن خالد الشمري، على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان، أن "العطية التقى اليوم السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري".

وأضاف أنه "جرى الاتفاق على أن يكون منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاما".

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