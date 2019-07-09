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"أنصار الله" تكشف عن صواريخ مجنحة وطائرات هجومية تتخفى من المنظومات الدفاعية

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وقال سريع إن الصناعات العسكرية "دليل إضافي على القدرات اليمنية والكفاءات الوطنية المسلحة، التي هي محل تقدير الجميع".

وكشف المتحدث عن وجود "جيل ثالث" من منظومة "بركان" لم يكشف عنه من قبل رغم دخوله الخدمة.

وأشار سريع إلى أن "منظومة قدس" الصاروخية الجديدة عبارة عن صواريخ كروز مجنحة، لكنها صناعة يمنية، لافتا إلى أن المنظومة أثبتت "قدرتها الكبيرة على إصابة أهدافها وتجاوز المنظومات الدفاعية".

© Sputnik . KCNA

وأوضح المتحدث أن تسمية المنظومة "قدس" تأتي تأكيدا على موقفهم "الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس".

ولفت سريع إلى أن القوات المسلحة (الموالية لأنصار الله) تمتلك منظومات أخرى، لم تكشف عنها بعد، لكنها جربت في الميدان "بنجاح"، مؤكدا أن كافة الأسلحة الاستراتيجية والتقليدية لديهم أسلحة دفاعية.

كما كشف المتحدث العسكري عن طائرة "صماد 3" الهجومية، مشيرا إلى أن مداها يصل إلى 1700كم، كما أنها تنفجر من أعلى إلى أسفل أو تصطدم مباشرة بالهدف وتحتوي على كميات مناسبة من المتفجرات، كما أنها تمتاز بتكنولوجيا متطورة تمكنها من التخفي من المنظومات الاعتراضية، حسب قوله.

وكشف سريع أيضا عن الطائرة "صماد 1" المسيرة، والتي يصل مداها إلى أكثر من 500 كم وتستطيع رصد الأهداف مباشرة من غرفة العمليات.

وأكد سريع أنه سيتم الكشف عن القذائف والقناصات في معرض شامل لكافة الصناعات العسكرية اليمنية والإنتاج الحربي خلال الفترة القادمة.    

SputnikNews

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