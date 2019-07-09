مصر تبدأ التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية، خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة الافتتاح التجريبي والتشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، إن المطار أصبح جاهزا تماما للتشغيل.

وأوضحت أن شركة "مصر للطيران" أنهت تجهيزاتها داخل المطار، وقامت بفتح سوق حرة بصالتي الوصول والسفر، استعدادا للتشغيل التجريبي، وذلك بحسب صحيفة "الأهرام".

وقالت الوزارة إن المطار مجهز بأحدث النظم لتأمين وإدارة وتشغيل المطارات، وبأحدث كاميرات المراقبة الحرارية في العالم، وبأنظمة مراقبة وكشف الحقائب بـ"إكس راي"، وشاشات عرض تليفزيونية وجهازين للكشف عن المفرقعات وخدمات للإنترنت، كما أن مطار العاصمة لديه القدرة على استقبال رحلات "الشارتر"، التى لا تهبط بمطار القاهرة.