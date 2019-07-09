دبي توقع مذكرة لبدء تطوير مشروع طريق الحرير الرقمي

وقالت غرفة دبي، عبر حسابها الرسمي، اليوم الثلاثاء: "وقعنا مؤخرا مذكرة تفاهم مشتركة مع موانئ دبي العالمية — إقليم الإمارات، لبدء تطوير مشروع طريق الحرير الرقمي ضمن مبادرة "دبي إكس 10"، والذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام 2020، ليشكل نقلة نوعية في تسهيل التجارة الإقليمية والعالمية".

ويشمل المشروع تطوير منصة إلكترونية متكاملة آمنة ومتطورة باستخدام تقنية البلوك تشين (سجل بيانات إلكتروني)، تسهم في تخطي معوقات التجارة الحالية، كارتفاع التكاليف وغياب الشفافية وتنوع التشريعات، بالإضافة إلى غياب الأمان في المعاملات التجارية.

ووقع الاتفاقية مدير عام غرفة دبي حمد بوعميم، والمدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية — إقليم الإمارات، محمد المعلم، وبحضور عدد من مدراء الإدارات ومسؤولي الأقسام المختلفة من الجهتين.

وتعليقا على الاتفاقية، لفت بوعميم إلى أن منصة التجارة الذكية، التي يتم تطويرها، ستقود مرحلة النمو المستقبلي لقطاع التجارة العالمية انطلاقا من دبي، معتبرا أن استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل ممارسة الأعمال يشمل ركيزة أساسية في الجهود المبذولة من مختلف الجهات في دبي، لصياغة مستقبل القطاعات الاقتصادية.

وأشار مدير عام غرفة دبي إلى أن منصة طريق الحرير الرقمي ستوفر الكثير من الوقت والجهد، وستساهم في إلغاء التعقيدات الإجرائية للحركة التجارية، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية، وتوفير معلومات موثقة ودقيقة لجميع الأطراف.

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وأكد أنها تعزز إجراءات الأمان فيما يتعلق بالبضائع المزيفة والحد منها، بما يخدم الأهداف العالمية لدعم قطاع التجارة حول العالم.

من جانبه، أوضح مدير عام موانئ دبي العالمية — إقليم الإمارات، أن الاتفاقية تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة تجارية تتمتع ببنية لوجستية متطورة.

وتعمل الاتفاقية على وضع إجراءات وخطط لدعم التجارة، وضمان بيئة عمل جاذبة في دبي وعالميا.

ويشمل المشروع التعاون مع "موانئ دبي العالمية"، ضمن المنظومة المتكاملة المتعلقة بجميع إجراءات التجارة.