إنفوجرافيك..تعرف على نظام التجارة الإلكترونية بالسعودية

الرياض – مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام التجارة الإلكترونية.

ويهدف النظام، وفقاً لوزارة التجارة والاستثمار، إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية، وحماية حقوق المستهلك، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي الصادر عن الوزارة تفاصيل النظام:

ووافق مجلس الوزراء السعودي العام الماضي على تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية وتحديد مهامه، المتمثلة في مواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية للتجارة الالكترونية.

ويشرف المجلس على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الالكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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