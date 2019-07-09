أخبار عاجلة

هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
فرحة جماهير تونس بالتأهل لنصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إنفوجرافيك..تعرف على نظام التجارة الإلكترونية بالسعودية

Google+ Print

الرياض – مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام التجارة الإلكترونية.

ويهدف النظام، وفقاً لوزارة التجارة والاستثمار، إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية، وحماية حقوق المستهلك، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي الصادر عن الوزارة تفاصيل النظام:

Ø§ÙØµÙØ±Ø©

ووافق مجلس الوزراء السعودي العام الماضي على تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية وتحديد مهامه، المتمثلة في مواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية للتجارة الالكترونية.

Ø§ÙØµÙØ±Ø©

ويشرف المجلس على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الالكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

Ø§ÙØµÙØ±Ø©

Ø§ÙØµÙØ±Ø©

Ø§ÙØµÙØ±Ø©

Ø§ÙØµÙØ±Ø©

Ø§ÙØµÙØ±Ø©

ترشيحات:

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التجارة الإلكترونية

العاهل السعودي يوجه الحكومة بتيسير المناسك للحجيج والارتقاء بالخدمات

8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان

برامج سعودية جديدة لتمكين المهندسين والمهندسات

الزكاة والدخل السعودية توجه بتقديم إقرارات "الانتقائية" قبل 15 يوليو

هيئة الاستثمار: احتياطي السعودية من المعادن يتخطى 4.9 تريليون ريال

الشورى السعودي يوافق على مشروع فحص المركبات.. ويوجه مطالبات لـ"البلدية"

السعودية تطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

الرئيس الأمريكي يستقبل سفيرة السعودية بالولايات المتحدة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

برنامج اليوم - الحكومة ترد علي 12 شائعة خلال أسبوع .. لا مساس بصحة رغيف الخبز للمواطن

برنامج اليوم - الحكومة ترد علي 12 شائعة خلال أسبوع .. لا مساس بصحة رغيف الخبز للمواطن