اليورو أدنى 1.12 دولار مسجلاً أدنى مستوى بثلاثة أسابيع

مباشر: تراجع اليورو أدنى مستوى 1.12 دولار مسجلاً أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة العملة الأمريكية.

وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة إلى ضغوط من قوة الدولار مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم توقعاتهم لحجم الخفض في معدل الفائدة الذي قد ينفذه الفيدرالي في اجتماعه المزمع عقده في وقت لاحق من هذا الشهر.

وساهم ترشيح مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لارجارد لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي بدلاً من ماريو دراجي، القلق للمشاركين في السوق بأن المركزي الأوروبي قد يميل إلى تخفيف سياسته النقدية بوتيرة أسرع من نظيره الأمريكي.

وبحسب مؤشر "سي.إم.إيه" الذي يتبع العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي، فإن توقعات خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بالاجتماع المقبل تراجعت إلى 4.9 بالمائة بدلاً من 25 بالمائة المسجلة في الأسبوع الماضي.

لكن لا تزال الأسواق تقوم بتسعير احتمالية 95 بالمائة لخفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ذاك الاجتماع مقابل 75 بالمائة المسجلة قبل أسبوع مضى.

وبحلول الساعة 12:17 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليسجل اليورو 1.1204 دولار.

وكان اليورو سجل 1.1193 دولار في وقت سابق من التعاملات، وهو أدنى مستوى منذ منتصف شهر يونيو/حريزان الماضي.

وفي غضون ذلك، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة ليسجل 97.520، وهو أعلى مستوى منذ تعاملات 18 يونيو/حريزان الماضي.

فيما استقر اليورو أمام الين الياباني عند 121.94 ين، بينما ارتفع أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.4 بالمائة مسجلاً 0.8998 إسترليني.

وبالنسبة لزوج العملات (اليورو-الفرنك السويسر)، فشهد هبوطاً هامشياً بنسبة 0.09 بالمائة، لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1136 فرنك.