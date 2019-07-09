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8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان

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8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان 8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نقلته وكالة الأنباء "واس"، إن مجلس الوزراء، تطرق خلال الاجتماع إلى عدد من القضايا والمستجدات، ووجه حيالها بما رآه.

ووافق مجلس الوزراء على نظام التجارة الإلكترونية، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 

وقرر مجلس الوزراء تعديل اسم "هيئة النقل العام" ليكون:"الهيئة العامة للنقل"، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام.

كما وافق المجلس على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وقرر مجلس الوزراء السعودي تشكيل مجلس إدارة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية.

كما قرر المجلس تعيين عدد من الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، إلى جانب تجديد عضوية عدد آخر.

وأقر مجلس الوزراء عددا من الأعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.

كما وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير).

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