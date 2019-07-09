أخبار عاجلة

بعد انتهاء زيارته للولايات المتحدة... أمير قطر يغرد -
تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا -
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التجارة الإلكترونية

Google+ Print
مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التجارة الإلكترونية مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التجارة الإلكترونية

الرياض- مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع  نظام التجارة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

ووفقا لبيان وزير الإعلام لوكالة الأنباء   "واس" جاءت الموافقة بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189 / 47 ) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ ورقم (144 / 39 ) وتاريخ 1 / 9 / 1440هـ ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وكان مجلس الشورى السعودي، وافق  في مايو الماضي على عدد من التعديلات على مواد مشروع نظام التجارة الإلكترونية، بعد موافقته في يوليو 2018 على المشروع.

وقال المجلس حينئذ، إن مشروع النظام يتكون من 28 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك، وما يتعلق ببيناته الشخصية الإلكترونية.

ووافق مجلس الوزراء السعودي العام الماضي على تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية وتحديد مهامه، المتمثلة في مواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية للتجارة الالكترونية.

ويعمل المجلس على تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك.

ويشرف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الالكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ترشيحات:

"إكسترا" يقفز لأعلى مستوياته بـ5 سنوات بعد النتائج المالية والتوزيعات

سوق الأسهم السعودية يرتفع هامشياً بالتعاملات الصباحية

السعودية تطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

زهرة الواحة: زيادة القدرة التخزينية بعد تسلم إنشاءات المستودع المركزي

"إكسترا" تقرر توزيع ريال للسهم عن النصف الأول

البيئة السعودية: نعمل على طرح 11 محطة تحلية للتخصيص

العربية: الحركة الجوية بمطار أبها تسير بشكل طبيعي

أرباح "إكسترا" تقفز 59% بالربع الثاني لارتفاع المبيعات

شركة أبحاث: نتائج المراعي أقل من التقديرات..ومستهدف السهم 51 ريالا

الشورى السعودي يوافق على مشروع فحص المركبات..ويوجه مطالبات لـ"البلدية"

"تداول": صفقة خاصة على "سيرا" ضمن سعر التداول

هيئة الاستثمار: احتياطي السعودية من المعادن يتخطى 4.9 تريليون ريال

الزكاة والدخل السعودية توجه بتقديم إقرارات "الانتقائية" قبل 15 يوليو

"مهارة" يرتفع 38.7% في 16 جلسة منذ الإدراج

سهم "الدريس" يقفز لأعلى مستوياته منذ 2015

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

تعرف على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بالسعودية باللائحة الجديدة

تعرف على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بالسعودية باللائحة الجديدة