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تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى مناطق خفض التصعيد بسوريا

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تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى مناطق خفض التصعيد بسوريا تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى مناطق خفض التصعيد بسوريا

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال المصدر العسكري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى منطقة خفض التصعيد بسوريا بهدف تعزيز نقاط المراقبة التي تم إنشاؤها بموجب اتفاق أستانا".

وأضاف المصدر: "لا يستعد الجيش التركي في الوقت الحالي لأي عملية عسكرية سوريا، إلا أن تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة احتمال قائم، لأن عدد كبير من الجنود الأتراك يتواجدون في المنطقة.

وأضاف المصدر، قائلا: "وفي حال تعرض جنودنا لأي هجوم كبير، فقد يبدأ الجيش التركي عملية عسكرية في المنطقة".

وكانت سوريا أعربت عن ترحيبها بالاتفاق حول محافظة إدلب الذي أعلن عنه في أيلول/ سبتمبر الماضي، في مدينة سوتشي الروسية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، مؤكدة أنه كان حصيلة مشاورات مكثفة بينها وبين الاتحادية وبتنسيق كامل بين البلدين (روسيا وسوريا).

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