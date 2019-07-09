الحشد الشعبي العراقي يدمر كبرى مضافات "داعش" في نينوى

© AFP 2019 /

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن قطعات قيادة عمليات الحشد الشعبي، ضمن عمليات "إرادة النصر" التي انطلقت أمس الأول الاثنين، عثرت اليوم، على مضافة كبيرة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محيط بحيرة "سنسول" جنوب غربي الموصل، مركز محافظة نينوى.

وأضاف المصدر أن القوات عثرت على مواد غذائية، وتجهيزات عسكرية، وسيارات لتنظيم "داعش" داخل المضافة التي وجدت أثناء التفتيش الدقيق، قرب البحيرة المذكورة، شمال العاصمة بغداد.

ونوه إلى أن القوات دمرت المضافة مع محتوياتها، دون حادث يذكر.

وأعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعملية نوعية قامت بها قواته قرب محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكر الحشد، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "قوة من اللواء 33 بالحشد الشعبي حاصرت مضافة كان يتحصن فيها "الدواعش" في وادي الوعر بقرية ساري العبد الله بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار، إذ أن القوة قتلت وأصابت عددا منهم".

كانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، صباح الأحد الماضي، انطلاق عملية "إرادة النصر" لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية —السورية.

وأعلن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان الأحد 7 يوليو/ تموز الجاري، انطلاق المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" بعمليات واسعة لتطهير المناطق بين ثلاث محافظات.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.