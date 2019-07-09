تعليق رسمي على "تدخل رجال دين للإفراج عن مقتحمي سفارة البحرين في العراق"

وذكر عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، أن "المتظاهرين لم يرتكبوا أي جريمة، والسفارة البحرينية لم تقدم شكوى رسمية ضد المتظاهرين".

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وأكد المطلبي، بحسب "بغداد اليوم": "القضية هي تظاهرة، وأصبح فيها بعض التجاوز، وهذه ليس جريمة يعاقب عليها الفاعل، هي جنحة سياسية، خصوصا أن الحكومة العراقية قدمت اعتذارا رسميا، وعاقبت المتجاوزين".

وتابع: "من الطبيعي أن يتم إطلاق سراحهم، دون أي ضغوط سياسية أو غيرها، فالقضية لا تستحق، والإجراء الرسمي يتضمن إطلاق سراحهم بعد يومين أو ثلاثة من اعتقالهم بعد أخذ تعهدات منهم بعدم تكرار الفعل".

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد ذكرت، نقلا عن مصادر عراقية، أنه "تم الإفراج عن جميع المعتقلين الذين جرى توقيفهم أثناء اقتحام سفارة البحرين في بغداد احتجاجا على مؤتمر المنامة رغم إدانتهم في المشاركة بعملية الاقتحام".

وتابعت الصحيفة السعودية: "ولفتت المعلومات المسربة إلى أن نحو 20 ناشطا شاركوا في اقتحام مبنى سفارة البحرين تم الإفراج عنهم دون أن يخضعوا لأي تحقيقات، مشيرة إلى أن مراجع سياسية دينية عليا كانت وراء عملية الإفراج".