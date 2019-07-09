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"تيتيندو" تخطط لنقل جزء من أعمالها خارج الصين

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"تيتيندو" تخطط لنقل جزء من أعمالها خارج الصين "تيتيندو" تخطط لنقل جزء من أعمالها خارج الصين

مباشر: أعلنت شركة "نيتي؛ندو" أنها تخطط لنقل جزء من إنتاجها من الصين إلى فيتنام؛ بغرض تنويع المواقع الصناعية.

وقالت المتحدثة باسم شركة التكنولوجيا اليابانية في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إنها تخطط لتنفيذ التحول الجزئي إلى فيتنام في الصيف الجاري.

وأضافت أن ذلك التحول يهدف لتنويع المخاطر وليس الهرب من التأثير الخاص بزيادة التعريفات الجمركية من جانب الولايات المتحدة على المنتجات التي يتم استيرادها إلى واشنطن من بكين.

وتعد "نيتيندو" بذلك آخر الشركات التي قررت نقل أعمالها من الصين وسط التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتطبيق حكومة دونالد تعريفات جمركية على واردات من الصين بـ250 مليار دولار بنسبة 25 بالمائة.

وتبحث مجموعة أخرى من الشركات اليابانية في نقل أعمالها خارج الصين من ضمنهم "شارب" و"روتش".

وفي نهاية تعاملات اليوم ارتفع سهم "نيتندو" بنحو 0.07 بالمائة إلى 40540 ين.

مباشر (اقتصاد)

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