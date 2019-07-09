برامج سعودية جديدة لتمكين المهندسين والمهندسات بالسعودية

الرياض – مباشر: أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، اليوم الثلاثاء، حزمة جديدة من البرامج والدورات التدريبية المجانية والمدعومة؛ لتمكين المهندسين والمهندسات.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ذلك يأتي انطلاقاً من خطتها في التحول الاستراتيجي، والتي تهدف إلى تطوير المهندسين وزيادة كفاءتهم الفنية والمهنية، وتحديثها بشكل دوري.

وأضافت الهيئة في بيانها، أنه تم إضافة دورات هندسية متخصصة، كدورة "أساسيات إدارة المرافق" التي تعتبر من الدورات الجديدة للمبتدئين والمهندسين والمطورين والمشغلين، استفاد منها 19 مهندساً حصلوا على شهادة "مدير مرافق معتمد"، بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق.

وعقدت الهيئة برنامجها الصيفي بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، الذي استهدف الطلاب حديثي التخرج في تخصصي الهندسة الكهربائية والميكانيكية، وشمل كل تخصص على 10 دورات مدتها 8 أسابيع، تتخللها زيارات ميدانية.

ويُعد البرنامج التأهيلي الذي عقدته الهيئة بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة الجبيل، للطلبة حديثي التخرج، أحد البرامج المدعومة في 4 تخصصات هندسية هي الكهربائية، والميكانيكية، والكيميائية، وهندسة الأجهزة والتحكم، التي تهدف إلى تطوير كفاءة وفاعلية المتدربين، وتنمية مهاراتهم، ورفع قدراتهم في التعامل، وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

وتحرص الهيئة السعودية للمهندسين في برامجها التدريبية على تقديم دورات متخصصة وعامة في مجالات هندسية متعددة؛ منها دورة "إدارة المشاريع الفعّالة "، تهدف لإدارة المشروع، وشرح عمليات التخطيط والمراقبة والتحكم والإقفال، ودورة "نظم المعلومات الجغرافية "؛ التي تعمل على معرفة المتدرب لجمع وإدخال ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات المكانية والوصفية لأهداف محددة.

وخصصت الهيئة للرجال دورات تدريبية منها "إعداد وتجهيز مواصفات المشروع"، ليتمكن المتدرب من كتابة مواصفات المشروع بالطريقة الصحيحة وتجنب الأخطاء، ودورة "أساسيات الاستشعار عن بُعد"، ويتم من خلالها التعرف على مفهوم وأنواع الاستشعار عن بُعد، وكيفية تنزيل نماذج الارتفاعات الرقمية، والعمل لتحسين المرئيات والتصدير، والإخراج الفني.

وبالنسبة للسيدات، خصصت دورات في "الفوتوشوب المعماري"، و"مبادئ التصميم الداخلي"، لتتمكن المتدربة من استخدام البرامج الخاصة بالرسم والتصميم وعمل الواجهات والقطاعات، والتلوين والتعفيش، وإظهار التفاصيل المعمارية.

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