أخبار عاجلة

هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
فرحة جماهير تونس بالتأهل لنصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أسهم الاتصالات بالسوق السعودي تسجل مستويات تاريخية

Google+ Print

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: شهد قطاع الاتصالات بسوق الأسهم السعودي "تداول" مكاسب خلال تعاملات اليوم مرتفعاً بأكبر وتيرة يومية في نحو شهر.

وبحلول الساعة 1:20 بتوقيت الرياض سجل القطاع ارتفاعاً بنحو 1.57 بالمائة، الى مستوى 6755 نقطة، من خلال التداول على 7.445 مليون سهم وبقيمة 161.76 مليون ريال ليستحوذ على 10 بالمائة من سيولة السوق والبالغة 1.850 مليار ريال.

وشهدت أسهم الاتصالات ارتفاعات جماعية خلال جلسة اليوم الثلاثاء.

وحقق سهم "زين " مكاسب بنسبة 1.72 بالمائة وصولاً لمستوى 12.98 ريال وهو أعلى مستوى للسهم في أكثر من خمس سنوات، بعد التداول على 4.837 مليون سهم وبقيمة 62.797 مليون ريال.

كما ارتفع اداء سهم "الاتصالات السعودية" بنسبة 1.15 بالمائة الى مستوى 105.4 ريال،  من خلال التعامل على 373.261 ألف سهم وبقيمة 39.360 مليون ريال.

وارتفع أداء سهم "موبايلي" بنسبة 1.15 بالمائة كذلك الى مستوى 26.4 ريال ملامساً اعلى مستوياته منذ يوليو 2016 من خلال التداول على 3.214 مليون سهم وبقيمة 84.711 مليون ريال.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام لسوق الأسهم "تداول" ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمائة الى مستوى 8844.73 نقطة بمكاسب قدرها 19.81 نقطة بعد التداول على 97 مليون سهم وبقيمة 1.98 مليار ريال.

ترشيحات:

السعودية تطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

الرئيس الأمريكي يستقبل سفيرة السعودية بالولايات المتحدة

البيئة السعودية: نعمل على طرح 11 محطة تحلية للتخصيص

التحالف: إحباط محاولة لميليشيا الحوثي باستهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر

بلدية تابعة لمنطقة جازان تطرح 30 فرصة استثمارية أمام المستثمرين

الملك سلمان يصدر أمراً بتعيين 17 قاضياً بديوان المظالم

فيديو..أمير مكة يعلن تخصيص أرض لمطار الحج والعمرة بمشروع الفيصلية

أمير مكة: إنشاء مطار للحج والعمرة في مشروع الفيصلية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

بالفيديو : قتلى مدنيون بينهم أطفال بقصف للنظام على مخيم نازحين بإدلب

بالفيديو : قتلى مدنيون بينهم أطفال بقصف للنظام على مخيم نازحين بإدلب

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي

بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي