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صحفي يمني: انسحاب قوات إماراتية من اليمن تكتيكي

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وأوضح الحاج لبرنامج "عالم سبوتنيك" على أثير "راديو سبوتنيك" أن "مؤشر الحرب في اليمن ليس في يد دولة الإمارات أو التحالف العربي وحتى السلطات اليمنية بل خرج إلى الإطار الإقليمي والدولي".

© REUTERS / Khaled Abdullah

وقال إن "الأزمة اليمنية أخذت منحى آخر وهناك تجاذب للحرب الحاصلة في اليمن من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من الدول العظمى التي جعلت من الحرب اليمنية حرب استنزاف لصالح الولايات المتحدة".

وأشار الحاج إلى أن "الحرب في اليمن أصبحت بقرارات أممية هي في مرمى الأمم المتحدة ومارتن غريفيث المبعوث الدولي"، موضحا أنه "ما زال ملف الحديدة عائقا وأيضا ملف الأسرى".

وعن علاقة انسحاب القوات الإماراتية بالضربات الحوثية على أهداف في والإمارات، قال الحاج إن "الإمارات بالفعل تنظر لهذه العمليات النوعية الحوثية بجدية وتعيد حساباتها في مسألة استمرارها بحرب اليمن".

SputnikNews

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