تبرئة الرئيس التنفيذي لشركة "أورنج" من قضية احتيال

مباشر: قامت المحكمة الجنائية في باريس بتبرئة الرئيس التنفيذي لشركة أورنج "ستيفان ريتشارد" من أيّ مخالفات في قضية احتيال وإساءة استخدام الأموال العامة لصالح رجل الأعمال "برنارد تابي"

كما قامت المحكمة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بتبرئة تابي وأربعة متهمين آخرين.

وتعني تبرئة "ريتشارد" من تهمة الاحتيال أنه يضمن الحصول على منصبه كرئيس أكبر مجموعة اتصالات في فرنسا.

وتأتي تبرئة الرئيس التنفيذي لأورنج من فضيحة تتعلق بمدفوعات بقيمة 403 مليون يورو (451 مليون دولار) في عام 2008 عندما كان يشغل منصب في وزارة المالية الفرنسية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، طالب المدعون العامون في فرنسا بالحكم على ريتشارك بالسجن لمدة 3 سنوات بالإضافة لغرامة 100 ألف يورو وحظره 5 سنوات من شغل أيّ منصب تابع للدولة التي تمتلك حصة 13.4 بالمائة في شركة "أورنج".