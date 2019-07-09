أسهم قطاع "الاتصالات" السعودي تسجل مستويات تاريخية

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: شهد قطاع الاتصالات بسوق الأسهم السعودي "تداول" مكاسب خلال تعاملات اليوم مرتفعاً بأكبر وتيرة يومية في نحو شهر.

وبحلول الساعة 1:20 بتوقيت الرياض سجل القطاع ارتفاعاً بنحو 1.57 بالمائة، الى مستوى 6755 نقطة، من خلال التداول على 7.445 مليون سهم وبقيمة 161.76 مليون ريال ليستحوذ على 10 بالمائة من سيولة السوق والبالغة 1.850 مليار ريال.

وشهدت أسهم الاتصالات ارتفاعات جماعية خلال جلسة اليوم الثلاثاء.

وحقق سهم "زين السعودية" مكاسب بنسبة 1.72 بالمائة وصولاً لمستوى 12.98 ريال وهو أعلى مستوى للسهم في أكثر من خمس سنوات، بعد التداول على 4.837 مليون سهم وبقيمة 62.797 مليون ريال.

كما ارتفع اداء سهم "الاتصالات السعودية" بنسبة 1.15 بالمائة الى مستوى 105.4 ريال، من خلال التعامل على 373.261 ألف سهم وبقيمة 39.360 مليون ريال.

وارتفع أداء سهم "موبايلي" بنسبة 1.15 بالمائة الى مستوى 26.4 ريال ملامساً اعلى مستوياته منذ يوليو 2016 من خلال التداول على 3.214 مليون سهم وبقيمة 84.711 مليون ريال.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام لسوق الأسهم "تداول" ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمائة الى مستوى 8844.73 نقطة بمكاسب قدرها 19.81 نقطة بعد التداول على 97 مليون سهم وبقيمة 1.98 مليار ريال.

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