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أرباح وإيرادات "بيبسيكو" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

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أرباح وإيرادات "بيبسيكو" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني أرباح وإيرادات "بيبسيكو" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

مباشر: ارتفعت أرباح وإيرادات شركة "بيبسيكو" بأكثر من توقعات المحللين في الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهرت نتائج أعمال شركة الأمريكية العاملة في قطاع المشروبات والأغذية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 2.04 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في 15 يونيو/حزيران الماضي، مقابل 1.82 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

أما فيما يتعلق بنصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة لدى شركة تصنيع المواد الغذائية فسجل 1.54 دولار، مقابل توقعات بأن يُسجل 1.50 دولار.

أما على مستوى الإيرادات فسجلت زيادة إلى مستوى 16.45 مليار دولار في الفترة من مارس/آذار وحتى يونيو/حزيران، مقابل مستوى 16.09 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما كانت التوقعات قد أشارت إلى أن الإيرادات ستزيد إلى مستوى 16.42 مليار دولار في فترة الـ3 أشهر من مارس/آذار وحتى يونيو/حزيران.

وساهمت إيرادات "بيبسيكو" من منتجات المشروبات في أمريكا الشمالية في دعم إيراداتها حيث ارتفعت إلى 5.32 مليار دولار، من مستوى 5.19 مليار دولار في العام الماضي.

أما إيرادات الشركة من "فروتو ليز" في أمريكا الشمالية في الربع الثاني من العام المالي الجاري فزادت أيضاً عند مستوى 4.01 مليار دولار، مقابل 3.83 مليار دولار في فترة المقارنة من 2018.

مباشر (اقتصاد)

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