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البييتكوين تسجل مكاسب قوية وتقفز لأعلى مستوى بأسبوعين

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البييتكوين تسجل مكاسب قوية وتقفز لأعلى مستوى بأسبوعين البييتكوين تسجل مكاسب قوية وتقفز لأعلى مستوى بأسبوعين

من: سالي إسماعيل

مباشر: صعدت عملة البيتكوين الإلكترونية إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين بعد قفزة بنحو 9 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفعت العملة رقم واحد حول العالم إلى مستوى 12779.1 دولار في وقت سابق من تعاملات اليوم وهو أعلى مستوى منذ 26 يونيو/حريزان الماضي، بحسب البيانات المتاحة على منصة "كوين ماركت كاب".

لكن بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، قلصت البيتكوين من مكاسبها لترتفع بنسبة 6.8 بالمائة مسجلة مستوى 12594.7 دولار بقيمة سوقية بلغت 224.29 مليار دولار.

واستفاد سوق العملات الإلكترونية بشكل ملحوظ منذ إعلان عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خططه لتدشين عملة رقمية تسمى "ليبرا"، ما عزز من قبول تلك الأصول المشفرة على نطاق واسع.

ولا تزال السوق الرقمي تشهد تقلبات بشكل حاد منذ بداية الربع الحالي بعد مكاسب قوية سجلتها خلال النصف الأول من العام الحالي.

وخلال نفس التوقيت، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الإلكترونية 350.51 مليار دولار مقابل مستوى 335.62 مليار دولار المسجل قبل 24 ساعة مضت.

وبالنسبة لبقية قائمة الخمسة الكبار والتي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية، فخيّم عليها اللون الأخضر.

وجاءت عملة الإيثريوم والريبل والليتكوين والبيتكوين كاش في المراكز الأربعة بعد البيتكوين على الترتيب بمكاسب تتراوح بين 1 إلى 3 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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