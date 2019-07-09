أخبار عاجلة

هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
فرحة جماهير تونس بالتأهل لنصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"مهارة" يرتفع 38.7% في 16 جلسة منذ الإدراج

Google+ Print

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجل سهم شركة مهارة للموارد البشرية (مهارة) أداء إيجابيا بتعاملات اليوم الثلاثاء، ليواصل مكاسبه محققا ارتفاعا ملحوظا تجاوز 38 بالمائة بعد أقل من شهر على إدراجه بسوق الأسهم - تداول.

وارتفع السهم بنحو 38.7 بالمائة منذ الإدراج بسوق الأسهم السعودية- تداول في 18 يونيو/حزيران 2019 أي خلال 16 جلسة.

ووصل سعر سهم بتعاملات اليوم، بحلول الساعة 1:27 بتوقيت السعودية، لمستوى 95.70 ريالا، ليحقق مكاسب منذ الإدراج بلغت 26.70 ريالا؛ علما بأنه بدء التداول عليه بأولى جلساته عند مستوى 69 ريالا.

وبلغت قيم التداولات على السهم 1.09 مليار ريال، في 16 جلسة من خلال التداول على أكثر من 12.66 مليون سهم.

وارتفع السهم بتعاملات اليوم بنسبة 8.3 بالمائة ليأتي بمقدمة الأسهم السوق الرابحة.

وعلى مستوى المؤشر العام للسوق بتعاملات اليوم، ارتفع بنسبة 0.25 بالمائة، لمستوى 8848.78 نقطة في هذه الأثناء.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 12.5 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، إلى 54.02 مليون ريال، مقابل 48.02 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وبدء التداول على سهم شركة مهارة للموارد البشرية في 18 يونيو/حزيران الجاري، ليكون ثالث إدراجات السوق الرسمي خلال عام 2019.

ترشيحات:

السعودية تطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

الرئيس الأمريكي يستقبل سفيرة السعودية بالولايات المتحدة

البيئة السعودية: نعمل على طرح 11 محطة تحلية للتخصيص

التحالف: إحباط محاولة لميليشيا الحوثي باستهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر

بلدية تابعة لمنطقة جازان تطرح 30 فرصة استثمارية أمام المستثمرين

الملك سلمان يصدر أمراً بتعيين 17 قاضياً بديوان المظالم

فيديو..أمير مكة يعلن تخصيص أرض لمطار الحج والعمرة بمشروع الفيصلية

أمير مكة: إنشاء مطار للحج والعمرة في مشروع الفيصلية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

بالفيديو : قتلى مدنيون بينهم أطفال بقصف للنظام على مخيم نازحين بإدلب

بالفيديو : قتلى مدنيون بينهم أطفال بقصف للنظام على مخيم نازحين بإدلب

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي

بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي