"مهارة" يرتفع 38.7% في 16 جلسة منذ الإدراج

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجل سهم شركة مهارة للموارد البشرية (مهارة) أداء إيجابيا بتعاملات اليوم الثلاثاء، ليواصل مكاسبه محققا ارتفاعا ملحوظا تجاوز 38 بالمائة بعد أقل من شهر على إدراجه بسوق الأسهم السعودية- تداول.

وارتفع السهم بنحو 38.7 بالمائة منذ الإدراج بسوق الأسهم السعودية- تداول في 18 يونيو/حزيران 2019 أي خلال 16 جلسة.

ووصل سعر سهم بتعاملات اليوم، بحلول الساعة 1:27 بتوقيت السعودية، لمستوى 95.70 ريالا، ليحقق مكاسب منذ الإدراج بلغت 26.70 ريالا؛ علما بأنه بدء التداول عليه بأولى جلساته عند مستوى 69 ريالا.

وبلغت قيم التداولات على السهم 1.09 مليار ريال، في 16 جلسة من خلال التداول على أكثر من 12.66 مليون سهم.

وارتفع السهم بتعاملات اليوم بنسبة 8.3 بالمائة ليأتي بمقدمة الأسهم السوق الرابحة.

وعلى مستوى المؤشر العام للسوق بتعاملات اليوم، ارتفع بنسبة 0.25 بالمائة، لمستوى 8848.78 نقطة في هذه الأثناء.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 12.5 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، إلى 54.02 مليون ريال، مقابل 48.02 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وبدء التداول على سهم شركة مهارة للموارد البشرية في 18 يونيو/حزيران الجاري، ليكون ثالث إدراجات السوق الرسمي خلال عام 2019.

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