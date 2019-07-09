محكمة سودانية تأمر بإعادة تشغيل خدمات الإنترنت في البلاد

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن المحكمة أصدرت أمرا نهائيا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي "زين"، كما أصدرت أمرا آخرا لشركتي "إم تي إن" و"سوداني" بإرجاع الخدمة، لحين البت في أمر القضية.

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وجرى قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة، في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، تزامنا مع فض الاعتصام الذي أقيم أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين الكباشي، قد توقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري، "عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة"، مؤكدا أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.

وكان رئيس اللجنة الفنية الخاصة بإيجاد حلول لتشغيل الإنترنت في السودان (جهاز تنظيم الاتصالات والبريد) قد أعلن، قبل نحو أسبوع، إن الاجتماعات الفنية متواصلة وقد تم رفع التقرير الفني للمجلس العسكري بغرض الاطلاع والمصادقة عليه.

وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أضاف رئيس اللجنة أنه "تم توجيه الجهات ذات الصلة بتفعيل المحول القومي للإنترنت حتى يتمكن كل مقدمي الخدمات داخل السودان من مواصلة خدماتهم وعودة التطبيقات".

ويدير المجلس العسكري الانتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

واقتحمت قوات نظامية سودانية، في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.