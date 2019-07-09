أخبار عاجلة

هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
فرحة جماهير تونس بالتأهل لنصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

محكمة سودانية تأمر بإعادة تشغيل خدمات الإنترنت في البلاد

Google+ Print

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن المحكمة أصدرت أمرا نهائيا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي "زين"، كما أصدرت أمرا آخرا لشركتي "إم تي إن" و"سوداني" بإرجاع الخدمة، لحين البت في أمر القضية.

© REUTERS / UMIT BEKTAS

وجرى قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة، في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، تزامنا مع فض الاعتصام الذي أقيم أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين الكباشي، قد توقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري، "عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة"، مؤكدا أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.

وكان رئيس اللجنة الفنية الخاصة بإيجاد حلول لتشغيل الإنترنت في السودان (جهاز تنظيم الاتصالات والبريد) قد أعلن، قبل نحو أسبوع، إن الاجتماعات الفنية متواصلة وقد تم رفع التقرير الفني للمجلس العسكري بغرض الاطلاع والمصادقة عليه.

وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أضاف رئيس اللجنة أنه "تم توجيه الجهات ذات الصلة بتفعيل المحول القومي للإنترنت حتى يتمكن كل مقدمي الخدمات داخل السودان من مواصلة خدماتهم وعودة التطبيقات".

ويدير المجلس العسكري الانتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

واقتحمت قوات نظامية سودانية، في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من "أنصار الله" بهجوم غرب مأرب

الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من "أنصار الله" بهجوم غرب مأرب

الجيش السوري يسحق المقاتلين الشيشان ويستعيد "الحماميات" وتلالها الاستراتيجية

الجيش السوري يسحق المقاتلين الشيشان ويستعيد "الحماميات" وتلالها الاستراتيجية

"أنصار الله" تجدد منع الأوراق النقدية الجديدة للحكومة الشرعية وتتوعد بمصادرتها

"أنصار الله" تجدد منع الأوراق النقدية الجديدة للحكومة الشرعية وتتوعد بمصادرتها