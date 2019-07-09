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هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة
-
الجمعة 12 يوليو 2019 01:32 صباحاً
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير
-
الجمعة 12 يوليو 2019 01:25 صباحاً
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا
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الجمعة 12 يوليو 2019 01:18 صباحاً
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا
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الجمعة 12 يوليو 2019 01:04 صباحاً
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90
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الجمعة 12 يوليو 2019 01:04 صباحاً
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا
-
الجمعة 12 يوليو 2019 01:03 صباحاً
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر
-
الجمعة 12 يوليو 2019 01:03 صباحاً
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة
-
الجمعة 12 يوليو 2019 12:50 صباحاً
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت
-
الجمعة 12 يوليو 2019 12:50 صباحاً
فرحة جماهير تونس بالتأهل لنصف نهائي كان 2019
-
الجمعة 12 يوليو 2019 12:49 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
حمدي فريد يتحدث عن أبرز الأخطاء التى حدثت بمعسكر المنتخب المصري وكانت سبب الخروج من أمم إفريقيا
فيديو
ON Sport
الثلاثاء 09 يوليو 2019 01:03 مساءً
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الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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