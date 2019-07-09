الأجور في اليابان تُسجل أطول موجة هبوط منذ 2013

مباشر: انخفض متوسط الأجور في اليابان للشهر الخامس على التوالي في مايو/آيار الماضي، مُسجلة بذلك أطول موجة تراجع شهرية منذ 2013.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل في اليابان، اليوم الثلاثاء، أن أجور العمال تراجعت بنحو 0.2 بالمائة في مايو/آيار الماضي، مقابل توقعات انخفاضها بنسبة 0.6 بالمائة.

فيما هبط الأجر الحقيقي المعدل وفقاً للتضخم بنسبة 1 بالمائة في شهر مايو/آيار، مقابل توقعات أن يُسجل تراجعاً بنسبة 1.5 بالمائة.

وتابعت البيانات أن ساعات العمل المقررة انخفضت بنسبة 4.6 بالمائة في نفس الفترة وهي أكبر وتيرة هبوط منذ 1991.

ومن شأن هبوط متوسط الأجور في اليابان أن يثير القلق بشأن مدى قوة إنفاق المستهلكين، خاصة مع اتجاه الحكومة لزيادة ضريبة المبيعات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.08 بالمائة إلى 1.1208 دولار.