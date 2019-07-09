تراجع ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة مع تزايد عدم اليقين

مباشر: تراجعت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بأقل قليلاً عن توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع حالة عدم اليقين لأعلى مستوى بأكثر من عامين.

وكشفت بيانات صادرة عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة انخفض إلى 103.3 نقطة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي مقابل 105 نقاط المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة الشركات الصغيرة في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم سوف تهبط إلى مستوى 103.2 نقطة خلال الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن التفاؤل بين الشركات صغيرة الحجم لا يزال عند مستويات مرتفعة تاريخياً إلا أن قراءة يونيو/حريزان تعكس المكاسب المسجلة في شهر مايو/آيار.

وبحسب البيانات، فإن 6 مكونات في المؤشر الذي يضم 10 مكونات رئيسية هبطت فيما تحسنت 3 مكونات فقط بينما ظل مكوناً واحداً دون تغيير.

وبالنسبة لمؤشر عدم اليقين، فارتفع بقوة ليزيد 7 نقاط خلال الشهر الماضي ما دفعه لتسجيل أعلى مستوى منذ شهر مارس/آذار 2017.

وقامت الشركات الصغيرة بالحد من الإنفاق في الشهر الماضي كما تراجعت توقعات المبيعات والأرباح مع انخفاض النظرة المستقبلية للتوسع، بحسب البيانات.

وبحلول الساعة 10:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.07 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1206 دولار.