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تراجع الإسترليني لأدنى مستوى بعامين مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي

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تراجع الإسترليني لأدنى مستوى بعامين مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي تراجع الإسترليني لأدنى مستوى بعامين مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي

مباشر: انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف تنفيذ البريكست دون اتفاق وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت في الأسبوع الماضي تسجيل نشاط البناء في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي أسوأ قراءة منذ الأزمة المالية العالمية.

فيما أظهر مسح لشركة الاستشارات المالية "ديلويت" لكبار المسؤولين الماليين أن الشركات البريطانية أصبحت أكثر قلقاً تجاه البريكست منذ الاستفتاء في منتصف عام 2016.

وحذرت وكالة "موديز" من أن تصنيف المملكة المتحدة "إيه إيه 2" قد يكون تحت الضغوط الهبوطية في حال كان الأثر الاقتصادي للبريكست أكثر حدة من المتوقع حالياً مثل سيناريو عملية الخروج بدون صفقة.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 1.2459 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2017.

كما انخفضت العملة البريطانية أمام اليورو لأدنى مستوى في 6 أشهر وذلك بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلة 0.8990 إسترليني.

كما أن هناك مخاوف من جانب المستثمرين لتنفيذ البريكست دون اتفاق، وذلك مع تلميح بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق وأقرب المرشحين للفوز بمنصب رئاسة الوزراء خليفاً لتريزا ماي إلى تلك المسألة في عدة مواقف.

مباشر (اقتصاد)

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