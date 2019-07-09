سهم "الدريس" يقفز لأعلى مستوياته منذ 2015

الرياض- مباشر: سجل سهم "الدريس للخدمات البترولية والنقليات"، (الدريس) ، ارتفاعات ملحوظة خلال بداية تعاملات سوق الأسهم السعودية- تداول، اليوم الثلاثاء، ليلامس أعلى مستوياته في نحو 4 أعوام.

وبحلول الساعة 12.20 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً بنحو 4.53 بالمائة محتلاً المركز الثالث بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً إلى مستوى 38.05 ريالاً وهو أعلى مستوى يلامسه السهم منذ أكتوبر 2015، من خلال التداول على 969.234 ألف سهم وبقيمة 36.683 مليون ريال.

وحقق قطاع الطاقة ارتفاعاً بنسبة 0.51 بالمائة بعد التداول على 1.986 مليون سهم وبقيمة 62.229 مليون سهم.

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي بنسبة 0.16 بالمائة إلى مستوى 8841.22 نقطة ليربح من خلالها 13.67 نقطة، بعد التداول على 71.708 مليون سهم وبقيمة 1.519 مليار ريال.

كانت الشركة سجلت نمواً بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 35.3 بالمائة على أساس سنوي، ليصل صافي أرباحها الى 29.9 مليون ريال، مقارنة بـ 22.1 مليون ريال في الربع الأول من عام 2018.

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