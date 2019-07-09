بنك الاسكان يوضح عن حادث امني تقني اصاب انظمته

جى بي سي نيوز :- أعلن بنك الإسكان عن قيامه بكشف "حدث أمني تقني" ذي تأثير محدود وتمكنه من السيطرة عليه والتعامل معه بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، ولم يكن له تأثير على حسابات العملاء والمودعين.

وأكد البنك في بيان أصدره اليوم الاثنين، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن انظمته.