ماذا يعني قول المقداد ان سوريا سترد على اسرائيل بطريقة مختلفة

جي بي سي نيوز - : ذكرت جريدة يديعوت احرونوت، أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد حذر ظهر أمس إسرائيل من التغيير الذي ستشهده السياسة السورية في المستقبل على اعتداءات سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع في سورية، وقال: "لا تطمئنوا، فمن المتوقع أن تقوم سورية بتغيير نمط ردها في المستقبل".

وذكرت الجريدة وفق تقرير ترجمته جي بي سي نيوز أن المصادر السورية أفادت أن خمسة عشر قتيلا سقطوا في الهجمات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على مواقع في دمشق وحمص مؤخرا، وأن من بين القتلى في حمص تسعة أشخاص من المليشيات الموالية للأسد، ومن ضمنها سوريون وأجانب، كما أصيب أشخاص من حزب الله وإيران.

وأفادت المعارضة السورية أن عمليات القصف أسفرت عن انفجارات فرعية كبيرة في الأهداف التي تعرضت للقصف وإصابة العشرات بجراح وعدد غير معروف من القتلى، غالبيتهم من الجيش الإيراني والمليشيات الشيعية، وحزب الله والجيش السوري، وهذا يعني أن المخازن التي تم قصفها كانت مليئة بالصواريخ.

ويقول مراقبون : إن رغبة ايرانية في أن يكون رد النظام السوري على القصف الاسرائيلي واسعا ، بحيث يتم ضرب معسكرات للجيش في الجولان وحتى داخل فلسطين المحتلة ، في رغبة من الايرانيين لارباك المشهد على ما يبدو ، غير أن أي خطوة من هذا القبيل تتطلب موافقة الروس الذين قد يدفعون بهذا الاتجاه مع الحرص ان لا تتفاقم ساحة لقصف التبادل بما يؤدي لاسقاط نظام الأسد بالفعل ، وهو ما لا تريده اسرائيل أصلا ..

فهل سيترجم المقداد تهديده أم أن نظامه أعجز من أن يغامر بهكذا مغامرة من أجل عيون ملالي ايران ؟؟ .

الايام القادمة ستكشف ما سيكون عليه الحال .

المصدر : جي بي سي نيوز