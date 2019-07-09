ترامب يوجه بعدم التعامل مع السفير البريطاني لدى واشنطن

مباشر: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريقة التي تتعامل بها رئيسة الوزراء البريطانية مع البريكست، كما وجه بعدم التعامل مع سفير المملكة المتحدة لدى واشنطن بعد أزمة التسريبات.

وعبر تغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ترامب أمس الاثنين "لطالما انتقدت بشدة طريقة تعامل المملكة المتحدة ورئيسة وزراء تريزا ماي مع البريكست..ما هذا العبث الذي صنعته هي وممثليها ".

وأضاف: "لقد أخبرت ماي بالطريقة التي عليها أن تتبعها من أجل تنفيذ البريكست لكنها قررت أن تسلك طريق آخر".

وتطرق ترامب في حديثه إلى سفر بريطانيا لدى واشنطن قائلاً إنه لا يعرفه، "لكنه غير محبوب..ونحن لن نتعامل معه بعد الآن".

وفي الوقت الحالي تحقق وزارة الخارجية البريطانية في تسريب بريد إلكتروني يهاجم فيه السفير البريطاني في واشنطن البيت الأبيض، حيث وصف الرئيس ترامب بأنه "غير كفء" في تعليقات إلى كبار المسؤولين في بريطانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي: "الأخبار الجيدة للمملكة المتحدة هو أنه سيكون لديها رئيس وزراء جديد قريباً..وفي الوقت الذي استمتعت به تمامًا بزيارة الدولة الرائعة في الشهر الماضي، كانت الملكة هي أكثر ما أعجبت به".