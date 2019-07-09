انخفاض أصول هونج كونج بعد التطورات بقانون تسليم المجرمين للصين

مباشر: انخفضت أسهم وعملة هونج كونج خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تخلت الحكومة عن مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين والذي أثار الجدل في الفترة الماضية.

وأكدت كاري لام الرئيس التنفيذي لهونج كونغ على أنه لا يوجد خطة لإعادة النظر في ذلك التشريع، حيث وصفت العمل بإعادة تعديل القانون على أنه "فشل كامل".

وبحلول الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض دولار هونج كونج أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 7.8112 دولار.

وفي نهاية التعاملات تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في هونج كونج "هانج سينج" بنحو 0.8 بالمائة إلى 28116.3 نقطة.

وكانت هونج كونج شهدت اضطرابات واحتجاجات واسعة في الشهر الماضي اعتراضاً على مشروع القانون الذي كان مجلس النواب يناقشه، ورضخت الحكومة للمطالب وعلقت العمل بالمشروع قبل أن تلغيه اليوم.

أما العائد على سندات الخزانة في هونج كونج لآجل شهر واحد فتراجع من أعلى مستوى في 10 سنوات المُسجل في الأسبوع الماضي حيث انخفض بمقدار نقطتين إلى 2.66107 بالمائة.