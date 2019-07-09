الزكاة والدخل السعودية توجه بتقديم إقرارات "الانتقائية" قبل 15 يوليو

الرياض- مباشر: دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل منتجي السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الثالثة من العام الحالي 2019م، التي تمثل شهري مايو ويونيو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر يوليو / تموز الحالي.

وأكدت الهيئة في بيان لها، انه يجب على المنتجين للسلع الانتقائية تقديم الإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة GAZT.GOV.SA، وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5 بالمائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه.

وتابعت: تكون الغرامة بحدها الأقصى 25 بالمائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.

وحذّرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة.

وأوضحت الهئيئة انه سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.

يشار الى أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الأضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017م.

ترشيحات:

"إكسترا" يقفز لأعلى مستوياته بـ5 سنوات بعد النتائج المالية والتوزيعات

سوق الأسهم السعودية يرتفع هامشياً بالتعاملات الصباحية

السعودية تطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

زهرة الواحة: زيادة القدرة التخزينية بعد تسلم إنشاءات المستودع المركزي

"إكسترا" تقرر توزيع ريال للسهم عن النصف الأول

البيئة السعودية: نعمل على طرح 11 محطة تحلية للتخصيص

العربية: الحركة الجوية بمطار أبها تسير بشكل طبيعي

أرباح "إكسترا" تقفز 59% بالربع الثاني لارتفاع المبيعات