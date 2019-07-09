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هيئة الاستثمار: احتياطي السعودية من المعادن يتخطى 4.9 تريليون ريال

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الرياض- مباشر: قال مدير عام قطاع التعدين والمعادن بالهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، إن الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات الأساسية والتحويلة للثروات المعدنية من أهم القطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030، ليصبح التعدين الركيزة الثالثة في الاقتصاد الوطني بعد النفط والبتروكيماويات.

وأضاف يوسف العليان، وفقا لوكالة الأنباء "واس" إن قيمة مخزون الثروات المعدنية في المملكة تجاوز 4.9 تريليون ريال سعودي.

جاءت تلك التصريحات على هامش انعقاد  ورشة عمل للهيئة العامة للاستثمار بمقرها أمس الإثنين بحضور شركة "كي إم إي العالمية"، ومجموعة من الشركات المحلية ذات العلاقة في القطاعات التي تستهلك المنتجات النحاسية في صناعاتها كالطاقة والكهرباء والبناء والصناعة، وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها الهيئة للتعريف بقطاعاتها الواعدة.

وقدمت هيئة الاستثمار السعودية عرضا عن الفرص الاستثمارية في المملكة وآلية جذب الاستثمارات، وفتح المجال لكبرى الشركات الأجنبية للاستثمار عبر قطاعاتها ذات الأولوية، وذلك من خلال استغلال المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كي ام إي كلاوديو بيناسي "إن الاستثمار في المملكة فرصة كبيرة وواعدة، ومن الدول سريعة النمو في مجال الاستثمار، ولدى خطة نمو استراتيجية واضحة وطويلة المدى".

وبين أن هذه الزيارة تهدف إلى دراسة موسعة للسوق السعودي والإقليمي، من أجل تقييم سوق منتجات النحاس في مختلف القطاعات وتحديد المشاريع المقترحة لاستكمال سلاسل القيمة لمنتجات النحاس وتحقيق هدف: "صنع في السعودية".

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