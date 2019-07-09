شركة أبحاث: نتائج المراعي أقل من التقديرات..ومستهدف السهم 51 ريالاً

الرياض ـ مباشر: قالت الراجحي المالية، إن أرباح شركة المراعي بالربع الثاني من 2019، جاءت أقل من تقديراتها البالغة 628 مليون ريال، بسبب استمرار الانخفاض في إيرادات قسمي منتجات الألبان الطازجة والعصائر.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر" اليوم الثلاثاء، أن تكاليف مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها البرسيم وأنواع الأعلاف الأخرى، أثرت تأثيرا سلبيا على هوامش الربح الإجمالي.

وأشارت إلى أنها عدلت تقديراتها المستقبلية لشركة المراعي، عقب نتائج الربع الثاني مما نتج عنه تحديد سعر مستهدف لسهم الشركة عند 51 ريالا.

وأبقت الراجحي المالية على تصنيفها المحايد للشركة متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها، مما يعني ضمنيا احتمال انخفاض سعر السهم بنسبة 1 بالمائة تقريبا من سعره الحالي.

وقالت إنه يتم تداول السهم حاليا بمكرر ربحية يبلغ 26.8 مرة، أي أدنى من متوسط مكرر ربحه لثلاث سنوات الذي يبلغ 28.1 مرة.

وأوضحت شركة الأبحاث أن قطاع منتجات الدواجن لدى المراعي استمر في أدائه الجيد، ويعزى ذلك إلى مبيعات خدمات الأغذية وانخفاض معدلات نفوق الطيور.

ونوهت إلى أن أداء قسم منتجات المخابز كان مخيبا للتوقعات، ويعزى ذلك أساسا إلى القيام باستثمارات اضافية في نشاطات التسويق وتقوية العلامات التجارية.

وتابعت الراجحي المالي: "نظرتنا إيجابية تجاه أداء الشركة في المستقبل، آخذين في الاعتبار تنويع المنتجات وتحسين الإيرادات مما سوف يساعد الشركة في التعامل مع التغيرات غير المواتية والمنافسة في سوقي منتجات الألبان والعصائر".

وقالت إنها تتوقع أن تحصل الربحية الكلية للشركة على دعم من تزايد معدل دخول الشركة في القطاعات التي تحقق هوامش ربح عالية مثل قسمي منتجات المخابز، ومنتجات الدواجن.

وأضافت أن تحسن التدفق النقدي التشغيلي نتيجة لإدارة رأس العامل بشكل أفضل مدعوما بميزانية قوية، من شأنه أن يمكن الشركة من البحث عن عمليات اندماج واستحواذ محتملة، وتحقيق فوائد من هذه العمليات.

وبينت الراجحي المالية أن شركة المراعي تستمر في الاعتماد على قسمي إنتاج الدواجن ومنتجات المخابز الأخذين في النمو حاليا، للتعويض جزئيا عن تأثير انخفاض إنفاق المستهلكين وتصاعد تكاليف المدخلات.

وأشارت إلى أن استراتيجية الشركة الرامية لتحسين مستوى كفاءة عمليات المبيعات وبرنامج ترشيد التكلفة، من المرجح أن تدعم ربحية الشركة.

وأعلنت شركة المراعي، في وقت سابق عن تراجع صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 11.93 بالمائة إلى 582.5 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 661.4 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2019.

وأنهى السهم تعاملات أمس الاثنين عند مستوى 51.80 ريال، بارتفاع نسبته 0.39 بالمائة.

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