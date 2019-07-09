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الشورى السعودي يوافق على مشروع فحص المركبات.. ويوجه مطالبات لـ"البلدية"

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الشورى السعودي يوافق على مشروع فحص المركبات.. ويوجه مطالبات لـ"البلدية" الشورى السعودي يوافق على مشروع فحص المركبات.. ويوجه مطالبات لـ"البلدية"

الرياض – مباشر: استأنف مجلس الشورى السعودي جلساته العادية، اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني.

ووافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين، على مشروع تنظيم "الفحص الفني الدوري للمركبات"، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وعلى جانب آخر، وجه الملجس عدة مطالبات لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ أبرزها إزالة عوائق حركة المشاة في المدن ، وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة.

وطالب الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني، لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة.

ووجه المجلس الوازرة بدراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشملت المطالبات، توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة، وأخيرا القيام بتقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة ونقل، وأن تدرج التقويم في تقاريرها القادمة.

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